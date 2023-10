Russland mischt sich mit Fake News in Wahlen ein

Nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste mischt sich Russland weltweit in zahlreichen Ländern in Wahlen ein, um deren Glaubwürdigkeit zu sabotieren. Dabei nutze Moskau sein großes Netz an Spionen, seine Staatsmedien und Online-Netzwerke, heißt es in einem von ihnen am Freitag veröffentlichten Bericht.