Nach heftigen Orkanböen kehrt im Land Ruhe ein

Dienstag wird wieder stürmisch

Nach den heftigen Orkanböen am Freitag, die in Tirol sogar ein Todesopfer gefordert haben, wird es auch am kommenden Dienstag wieder stürmisch. Eine Südföhnlage stellt sich ein - besonders in Föhnschneisen der Alpennordseite weht der Wind lebhaft bis kräftig, im östlichen Donauraum mäßig bis lebhaft aus Südost bis Ost. Vereinzelte Schauer sind ebenso möglich, es bleibt überwiegend bewölkt. Im Tagesverlauf sind Temperaturen bis zu 21 Grad möglich.