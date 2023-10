Föhnsturm-Bilanz: Ein Todesopfer, 250 Einsätze

86-Jähriger wurde von Baum erschlagen

Die Geosphere Austria hatte am Freitag für das hintere Zillertal die höchste Warnstufe „Rot“ ausgegeben, teils galt in Tirol „Orange“. Der Sturm sorgte leider auch für eine Tragödie in Landeck. Ein 86-jähriger Autolenker wurde auf einem Forstweg von einem umstürzenden Baum erschlagen.