Wie lange ist die Sozialhilfe noch leistbar?

Die Kosten für die Mindestsicherung in Wien steigen, während auch der Schuldenberg immer weiter wächst. Was sind die Vor- und die Nachteile dieser Form der Sozialhilfe? Zwei Gastkommentatoren schildern ihre Sicht der Dinge. Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) schreibt das Pro: Über den ÖVP-Bundeskanzler und seine Hamburger, weniger Kriminalität durch die Mindestsicherung und die Einwanderung in das Sozialsystem.