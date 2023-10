Sensationell! Schwärzler steht im Finals-Endspiel

Zeit für Revanche

Dort ging Radulov zwar mit 1:0 in Front, danach gelangen Schwärzler jedoch vier Punkte in Serie. Zwar konnte der Bulgare noch einmal auf 4:5 verkürzen, am Ende nutzte Joel aber nach 98 Minuten seinen ersten Matchball zum 6:3, 7:6 (4)-Sieg! Im Finale wartet nun der topgesetzte Mexikaner Rodrigo Pacheco, mti dem er sich bei den Finals ein Zimmer teilt. „Wir sind sehr gute Freunde und haben bislang einmal gegeneinander gespielt“, sagte Schwärzler im Siegerinterview auf dem Platz. „In Mailand habe ich heuer auf Sand in drei Sätzen gegen ihn verloren. Es ist also Zeit für Revanche!“