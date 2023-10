Mit Auto in Bach gelandet: Drei Teenager verletzt

Spektakulärer Verkehrsunfall am Freitagabend im Tiroler Unterland: Ein 17-jähriger Einheimischer verlor in Kramsach (Bezirk Kufstein) die Kontrolle über sein Auto, woraufhin dieses zunächst gegen einen Baum krachte und dann in ein Bachbett stürzte. Der Lenker und seine beiden Mitfahrer (15 und 17 Jahre) erlitten Verletzungen.