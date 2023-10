Frau (55) von neuem Partner in Wohnung missbraucht

Rund ein Monat nachdem sich das Liebespaar kennengelernt hatte kam es auch schon zu einem Polizeieinsatz in Margareten. Am Freitag, gegen 11.15 Uhr, stand die Exekutive vor der Wohnung der Frau. Im Zuge der Opfervernehmung gab die 58-Jährige an, dass es bereits von Anfang an in der Beziehung zu Gewaltanwendungen gegen die Frau gekommen sein soll.