Bayer muss Krebskrankem 1,25 Mio. Dollar zahlen

Konzern will in Berufung gehen

Bayer kündigte in einer Stellungnahme an, in Berufung zu gehen. „Wir sind weiterhin von der Sicherheit von Roundup überzeugt und werden die Sicherheit unserer Produkte und unseres Handelns in gutem Glauben in allen zukünftigen Rechtsstreitigkeiten verteidigen“, erklärte das Unternehmen.