Glyphosat in zahlreichen EU-Gewässern nachgewiesen

Für die Studie hat PAN Europe (Pestizid Aktions-Netzwerk) Wasserproben aus 23 Fließgewässern (Flüsse/Bäche) und fünf Seen gesammelt. Fünf der 23 Proben (22 Prozent), die in Österreich, Spanien, Polen und Portugal entnommen wurden, enthielten Glyphosat in Mengen über dem Grenzwert von 0,1 μg/L für den menschlichen Verzehr. Unter Berücksichtigung sowohl von Glyphosat als auch AMPA wurde dieser Schwellenwert in 44 Prozent (zehn von 23) überschritten.