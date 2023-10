Sekundenschlaf am Steuer führte zu Frontal-Crash

Der 25-jährige Wolfsberger war am Samstag gegen 5.18 Uhr in Richtung Bleiburg unterwegs, als er auf der Mittlerner Straße plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in einen entgegenkommenden Slowenen krachte. „Vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf“, wie es seitens der Landespolizeidirektion heißt.