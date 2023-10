„Wir planen den Einstieg in die Formel 1 für 2025“

Mit einem Windkanaltest in Köln will Ex-Rennfahrer Michael Andretti den Formel-1-Einstieg seines US-Projekts weiter forcieren. „Unser Auto wird nächste Woche in einem Windtunnel sein. Im Moment planen wir weiter für einen Start ab 2025“, sagte Andretti am Rande des Formel-1-Gastspiels in Austin dem britischen Sender Sky Sports.