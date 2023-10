Teamchefs kämpfen weiter gegen Andretti-Einstieg

Neuer Vertrag

Ab 2026 aber wird ein neuer Grundlagenvertrag greifen. Dann könnte die Eintrittsgebühr für neue Teams von aktuell 200 Millionen Dollar (rund 190 Millionen Euro) sprunghaft steigen. Dieses Geld wird als Ausgleich unter den anderen Teams verteilt, weil ihr Anteil an den Vermarktungsmilliarden mit einem weiteren Mitspieler rechnerisch kleiner wird. 600 Millionen Dollar, also 570 Millionen Euro, könnten von 2026 an für Neueinsteiger fällig werden. Diese Form der Inflation würde Andretti sicher gern umgehen.