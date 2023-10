Auf Anklagebank: Warum Kurz einen Elfmeter vergab

Kurz strebt Freispruch an

Das wäre der Moment gewesen, wo Kurz über seinen Schatten hätte springen müssen, um den Aussagenotstand einzugestehen. Doch der Ex-Kanzler strebt einen glatten Freispruch an, einen „Persilschein“. Er beharrt darauf, dass er sich im U-Ausschuss bemüht habe, wahrheitsgemäß auszusagen. Kurz benannte in seiner Aussage vor allem zwei Feindbilder - die WKStA und Thomas Schmid. Um die Bestellung von Schmid zum Alleinvorstand der Staatsholding ÖBAG und die Frage, inwieweit war Kurz eingebunden war, dreht sich der Prozess.