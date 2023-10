Biden fordert von Kongress 100 Milliarden Dollar

Biden hatte in seiner Rede im Oval Office am Donnerstag gesagt, dass das Hilfspaket „beispiellose Hilfe für Israel“ enthalten solle. „Wir werden dafür sorgen, dass andere feindliche Akteure in der Region wissen, dass Israel stärker ist als je zuvor, und verhindern, dass sich dieser Konflikt ausweitet“, sagte Biden. Vor allem an der Grenze zum Libanon hat sich eine zweite Front für Israel gebildet.