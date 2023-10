US-Beamter tritt wegen Nahost-Politik zurück

„Blinde Unterstützung für eine Seite ist langfristig zerstörerisch für die Interessen der Menschen auf beiden Seiten“, erklärt Paul, der vor elf Jahren in der Abteilung für politisch-militärische Angelegenheiten angefangen hat. Sein Büro sei unter anderem für den Transfer von tödlichen Waffen an Verbündete zuständig. Daher sei für ihn von Anfang an „klar gewesen, dass ich moralische Kompromisse eingehen muss“, so Paul weiter. Im Laufe der Jahre hätten bei schwierigen Entscheidungen, an welchen er beteiligt gewesen sei, stets die „guten Dinge“ den „Schaden, den ich verursacht habe“, überwogen. Doch nun sei es nicht mehr so.