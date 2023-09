Haushaltsstreit: Joe Biden greift Republikaner an

Biden stellt Republikaner an den Pranger

Biden hatte deswegen am Wochenende „eine kleine Gruppe extremer Republikaner“ für die drohende Haushaltssperre verantwortlich gemacht. Er habe in Gesprächen mit dem republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eine Einigung erzielt. „Jetzt will eine kleine Gruppe extremer Republikaner die Vereinbarung nicht einhalten“, kritisierte Biden. Den Preis dafür müsse „jeder in Amerika zahlen“.