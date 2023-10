Hausarzt: Mittlerweile entscheidet der Zufall

Ärztekammer schlägt Alarm: Nur 5 Bewerber für 12 Stellen

Dass das aber nicht so leicht ist, zeigt die Liste an unbesetzten Kassenstellen. Auf zuletzt zwölf ausgeschriebene Stellen gab es gerade einmal fünf Bewerber, davon je zwei für Gols und Stadtschlaining und eine in Jennersdorf. Für die Ärztekammer bleibt die Lage „prekär“, vor allem weil in den nächsten Jahren eine Pensionierungswelle auf das Burgenland zurollt und die Kassentarife nach wie vor, die am schlechtesten bezahlten in ganz Österreich sind.