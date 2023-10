Fiio: Ein Plädoyer für das Analoge am Menschsein

In Philipp Tinglers diagnostischer Gesellschaftskomödie „Rate, wer zum Essen bleibt“ versucht eine Frau beim wichtigsten Abendessen ihres Lebens ihre Karriere zu retten, doch natürlich läuft am Ende nichts so, wie es geplant war. Im kultigen Roman kommt auch die Zeile „Wer werden nur was wir schon sind“ vor, die der junge Künstler Fiio nun als Titel für sein Debütalbum verwendet hat. „Primär war es einfach ein schöner Albumtitel“, erzählt er im „Krone“-Interview, „er ist recht nihilistisch gehalten und so habe ich mich selbst beim Entstehungsprozess des Albums gefühlt.“ Doch natürlich kann man Parallelen zwischen Fiktion und Realität ziehen. Auf der Welt ist schließlich auch nicht viel in Ordnung und sie bröckelt an allen Ecken und Enden auseinander. Absolut nichts geht nach Plan und wir wissen nicht, wohin die Reise geht. So wird man am Album mit einer KI-Stimme eingeleitet und am Ende von einer menschlichen wieder herausgeholt.