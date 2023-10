Kanzler zu Terror: „Keine konkrete Bedrohung“

„Schauen, was in Moscheen gepredigt wird“

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sagte, dass es eine „massiv verstärkte Überwachung der Hamas“ sowie „befreundeter Organisationen“ in Österreich geben werde. Man werde sich etwa anschauen, „was an den Freitagen in den Moscheen gepredigt wird“. Kogler bekannte sich zur Demonstrationsfreiheit. Es müsse in Österreich möglich sein, für die palästinensischen Menschen zu demonstrieren. Das Bejubeln der Hamas-Massaker sei aber „auf das Schärfste zurückzuweisen“.