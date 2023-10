Ein Europa ohne Grenzkontrollen ist Geschichte

Auch der deutsche Kanzler setzt nun auf Härte

Dies dürfte wohl nicht die letzte Ansage in diese Richtung gewesen sein. In der Migrationsfrage wird der Ton in ganz Europa rauer, selbst der sozialdemokratische deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat mittlerweile eine Kurskorrektur hingelegt. Bei einer Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel in der kommenden Woche drängte Scholz am Donnerstag darauf, dass die Zahl der irregulär in die EU und nach Deutschland einreisenden Menschen begrenzt wird.