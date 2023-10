Grenzenlos? | Krieg und Kinder

Können Sie sich daran erinnern, wie das war, als man an jeder europäischen Grenze nach einiger, oft aber auch sehr langer Wartezeit seinen Pass zücken musste, um von einem in das andere Land wechseln zu dürfen? So war es bis in die 80-er/90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Dann kam Schengen - und damit die im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlose Freiheit. Einen Pass sollte man zwar noch dabei haben, kontrolliert wurde das innerhalb des Schengen-Raumes, also letztlich innerhalb des größten Teils der EU, aber in der Realität nicht mehr. Mittlerweile darf schon wieder gefragt werden: Erinnern Sie sich noch daran, wie das war im grenzenlosen Europa? Denn das Europa ohne Grenzkontrollen - es ist Geschichte. Längst sind immer mehr EU-Länder zu Kontrollen an ihren Grenzen zurückgekehrt, die österreichische Polizei etwa ist seit Mittwoch auch an den Grenzen zu Tschechien im Einsatz - zudem an jenen zu Ungarn, Slowenien und der Slowakei. Slowenien kündigte nun auch an, die Grenzen zu Kroatien wie auch zu Ungarn wieder zu überwachen. Gerade die mühsame Überquerung der kroatisch-slowenischen Grenzen hatte viele Jahre lang österreichische Urlauber genervt, mit der Aufnahme Kroatiens in den Schengen-Raum zu Beginn des heurigen Jahres wurde das endlich beendet. Wie wir jetzt wissen: nur vorübergehend. Migration, Kriege, Terror haben Europa verändert. Nicht zum Besseren.