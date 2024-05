„Gefurze“ oder Ende? | Wem nützt es?

„Gefurze“ oder Ende? „Womöglich das Ende. Was ist das nun, diese Lena-Schilling-Affäre? Heiße Diskussionen in den „Krone“-Redaktionskonferenzen, nachdem ausgerechnet jene Tageszeitung, die den Grünen sicher am nächsten steht, großflächig über „problematisches Verhalten“ der grünen EU-Spitzenkandidatin berichtet. Unter Bezug auf ein Datum, an dem ein angeblich alles beweisendes Schriftstück erstellt wurde, heißt es sogar: „Womöglich wird der 12. April 2024 einst als jener Tag gelten, an dem die Kandidatur der grünen EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling gekippt ist.“ Lena Schilling also „womöglich“ schon am politischen Ende, noch bevor ihre politische Karriere wirklich begonnen hat? Oder handelt es sich bei den Veröffentlichungen doch nur um eine üble Schmuddelkampagne? Oder, wie es Werner Kogler, der Parteichef der Grünen, ausfällig sagte, „anonymes Gefurze“? So viel steht fest: Diese Aussage ist auch absolut entbehrlich.