Diese Villacher bauen Designmöbel aus Plastikmüll

Was macht man aus 20.000 benutzten Joghurtbechern? Arno Trinkl und Wolfgang Rauter kennen die Antwort: „Einen Tisch!“ Die beiden Kunststoffpioniere haben sich mit trastic (der Name kommt übrigens nicht von Trash und Plastic, sondern von Trinkl-Rauter-Plastik) in Villach ganz Recycling-Plastik verschrieben und der Kunst, aus dieser Ressource möglichst viel zu machen und so für einen ökologisch sinnvollen Kreislauf zu sorgen. „Begonnen haben wir bei 220 Grad mit Plastikflaschen im Backrohr“, so Trinkl. „Wir wollten sehen, bei welchen Temperaturen sich welcher Kunststoff wie verarbeiten lässt.“