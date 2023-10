Corona-Leugner tötete eigene Mutter wegen Impfung

Mit Armbrust in Kopf geschossen

Am Vorabend der Tat hatte es wegen des Impfthemas Streit mit der Mutter gegeben, so der Angeklagte. Am nächsten Tag war Sandra R. mit ihrem Sohn von Bayreuth nach Thiersheim gefahren, wo dieser zum damaligen Zeitpunkt eine Ausbildung zum Metallbauer absolvierte. Es sollte ihr zum Verhängnis werden, denn in der Wohnung angekommen soll Moritz R. seine Mutter mit einem Kissenbezug zuerst stranguliert und ihr danach mit einer Armbrust zweimal in den Kopf geschossen haben.