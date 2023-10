Föhnsturm erwartet: „Böen schauen gefährlich aus!“

Starker bis stürmischer Südföhn wird am Freitag in weiten Teilen Österreichs vorherrschen, prognostiziert die Geosphere (vormals ZAMG) in einer Windwarnung. Auf den Bergen werden orkanartige Böen mit über 120 km/h erwartet - in den Tälern 60 bis 80 km/h. Simon Hölzl von der Geosphere Austria in Innsbruck spricht von einem „der stärkeren Föhnstürme der letzten Jahre“. Entlang der Alpen und im Süden muss man demnach mit Sturm und Regen rechnen. Am Abend sind im Süden Schauer und auch Gewitter möglich, die lokal größere Niederschlagssummen bringen können.