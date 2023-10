Alle Männer eine Katastrophe?

„Der beste lebende Beweis dafür, dass man sich die sexuelle Orientierung nicht aussuchen kann, ist die Existenz von heterosexuellen Frauen.“ Lachen im Publikum. Einige Frauen grinsen ertappt. Die junge Wiener Kabarettistin Julia Brandner spricht aus, was sich in ihrer Generation so manche denkt: Dass es mit Männern in einer Beziehung nicht leicht ist.