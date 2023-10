Märtyrerin sucht Geist mit Seele

Neben dem Dirigieren und Singen zählt auch das Unterrichten zu ihrer Leidenschaft. Seit kurzem leiten sie eine Gesangsklasse an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, der „mdw“. Ihre erste Professur?

Ja! Noch dazu fühle ich mich wirklich gehrt, dass ich der erste Countertenor mit einer Gesangsprofessur an der mdw bin! Wobei ich seit einigen Jahren auch eine Privatklasse in Berlin habe. Ich sehe heute so viele Stimmen auf der Opernbühne, die noch nicht fertig sind, die aber trotzdem gepusht werden. Das Zeitfenster, um in die Branche zu kommen, wird immer kleiner und kürzer. Viele sind noch nicht fertig, werden auch nicht fertig und werden sehr schnell „weggeschmissen“. Ich finde dieses Hamsterrad ganz schlimm. Daher wollte ich auch unterrichten, um den Studierenden die technische Basis zu geben, das System wie es jetzt ist zu überstehen.