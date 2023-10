Spears: Timberlake ging mit „anderem Star“ fremd

Timberlake mit „anderem Star“ im Bett

Das enthüllt Britney Spears jetzt in ihren Memoiren. Denn in „The Woman in Me“, das am 24. Oktober in den Handel kommt, schreibt die heute 41-Jährige laut „TMZ“ unter anderem darüber, dass Timberlake sie während ihrer Beziehung betrogen habe - und das ausgerechnet „mit einem anderen Star“.