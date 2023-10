„Kickl trotz Taliban-Besuch auf Platz eins“

Dass der Besuch bei den Taliban den außenpolitischen Sprecher der FPÖ das Amt gekostet hat, erklärt der ehemalige EU-Parlamentarier so: „Man hat in der Partei einen hohen Druck gehabt und nicht gewusst, was los ist“. Taliban-Tourist Axel Kasegger wollte mit seinem Rücktritt als Sprecher der Partei Schaden ersparen, da er gewusst habe, „dass das eine Belastung für die Partei ist“, erklärt Mölzer.