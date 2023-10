Meilenstein für den Klimaschutz

Um ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können, hat die voestalpine mit greentec steel einen ambitionierten Stufenplan entwickelt. In einem ersten Schritt wird je ein Elektrolichtbogenofen an den beiden Standorten in Linz und Donawitz errichtet. Mit der Technologieumstellung kann der Konzern ab 2027 seine Emissionen um bis zu 30 % reduzieren - das entspricht etwa 5 Prozent der österreichischen Emissionen. Das ist einzigartig. greentec steel ist damit das größte Klimaschutzprogramm in Österreich. Das Investitionsvolumen beträgt rund 1,5Mrd. Euro.