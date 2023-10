67-Jähriger bei Wohnungsbrand gestorben

Am Mittwoch gegen 6 Uhr früh wurden Einsatzkräfte alarmiert, da ein Feuer in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden) ausgebrochen war. Ein 67-jähriger Mann wurde in der Wohnung entdeckt. Die umgehend durchgeführten Reanimationsversuche scheiterten.