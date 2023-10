Ein fataler Irrtum

Man muss kein Gerechtigkeitsfanatiker sein, um diesen Umstand als Albtraum wahrzunehmen: unschuldig hinter Gittern zu sitzen. Und was in vielen Menschen starke Emotionen hervorruft, eignet sich natürlich hervorragend als Film- und Serienstoff. Einer der besten Filme aller Zeiten, „Die Verurteilten“ (1995) mit Tim Robbins, basiert auf solch einem Rechtssystemfehler-Stoff. Und auch im Fernsehen wird diese Form des Unrechts in fesselnde Geschichten verpackt. 2019 etwa in dem ARD-Film „Unschuldig“, einer Adaption der britischen Miniserie „Innocent“. An diesem Mittwoch geht die TV-Premiere des neuen Zweiteilers „Unschuldig - Der Fall Julia“ (20.15, ORF 2; Teil 2 am Samstag) auf Sendung - mit der Wienerin Emily Cox, international bekannt seit ihrem Mitwirken in der Netflix-Wikingerserie „The Last Kingdom“ (2015 bis 2022), in der Titelrolle.