„Liebesg‘schichten“: Nussknacker und Käsebuffet

Die annuale Singles-Beschau im Öffentlich-Rechtlichen scheint bei den Fans nichts von ihrer Magie verloren zu haben. Seit Jahren sind die Quoten hoch, versammeln sich die Massen vor der Mattscheibe und bestätigten einmal mehr, dass man das unverrückbare Format von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ nicht modernisieren muss, um damit Erfolg zu haben. Das Rezept dafür ist so simpel wie wirkmächtig: Man zeigt die Bewerber möglichst ungeschönt und realistisch in ihren eigenen vier Wänden, lässt sich auf ihre unterschiedlichen Lebensmodelle und Beziehungswünsche ein und bohrt dort nach, wo es vermeintlich interessant wird. Im Falle des Kärntner Bauingenieurs Thomas macht das Horowitz etwa, als der von seiner Vorliebe für die Freizügigkeiten in Swingerclubs erzählt: „Was gibt es dort eigentlich zu essen?“ Wer es wissen will: Das Käsebuffet scheint empfehlenswert zu sein.