„Kommissar Rex“: Hier geht’s um die Wurst(semmel)

Als die „Krone“ am Set der neuen „Kommissar Rex“-Krimis zu Besuch war, war am Otto-Wagner-Areal in Wien bereits seit etwa zwei Wochen der filmische Hauptsitz des Wiener Landeskriminalamts eingerichtet worden. Anstelle des alten Krankenhauses entstanden hier Büroräume für das neue TV-Team: Major Evelyn Leitner sowie die Ermittler Max Steiner und Felix Burger. Dazu ein echt anmutendes Verhörzimmer, in den Gängen liegen Broschüren des Innenministeriums zum Thema „Sicherheit im Netz“ auf.