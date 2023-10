Bub (3) stürzte aus Fenster, als Mama bowlen war

Pflanztrog bremste den Fall

Ihre beiden kleinen Kinder (3 und 5) ließ sie in Wien-Hernals alleine in der Wohnung - bewachte sie via Smartphone: „Ich habe die Videofunktion eingeschaltet und mein Handy zu Hause gelassen. Das Gerät meines Freundes hatten wir mit.“ Keine Chance, den kleinen Buben davon abzuhalten, aufs Fensterbrett zu klettern. Vier Meter stürzte das Kind in die Tiefe, ein Pflanztrog rettete wohl sein Leben.