Nach Kunden-Pleite: Zittern bei Mitarbeitern groß

Geldreserven aufgebraucht

Volta hatte in den letzten Wochen noch neue Mitarbeiter für sein Team in Steyr aufgenommen, Beschäftigten zuletzt an anderen Standorten Blicke hinter die Kulissen gewährt. Und auch wenn die Produktion stockte, glaubte man nicht, dass die Geldreserven bereits aufgebraucht waren. Die Schweden sprachen ja im April davon, dass bereits mehr als 360 Millionen Euro an Investorengelder aufgestellt worden sein.