Die Koralmbahn bringt mehr Busse für Südkärnten

Das neue Angebot beinhaltet 1,9 Millionen Angebotskilometer, (300.000 mehr) und insgesamt 14 neue Haltestellen. Völkermarkts Bürgermeister Markus Lakounigg: „Es war dringend erforderlich, in vielen Bereichen das öffentliche Verkehrsnetz auszuweiten.“ Beate Sommer von der Postbus AG: „Wir haben für die Koralmbahn-Anbindung auch 32 neue Busse angeschafft. Die neue Trasse ist ja bereits in aller Munde.“ Das neue Öffi-Netz ist bereits ab 10. Dezember aktiv. An diesem Tag soll auch das Koralmbahn-Teilstück zwischen Klagenfurt und St. Paul im Lavanttal fertiggestellt sein. Auch Shuttle-Konzepte werden ausgearbeitet.