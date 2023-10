Koralmbahn: Das letzte Stück Schiene verlegt

Der goldene Nagel ist gesetzt: Was bedeutet, dass letzte Stück Gleis auf der Koralmbahn, dem Jahrhundertprojekt in Kärnten, ist gestern, Freitag, verlegt worden. Und zwar händisch im Nahbereich der Jauntalbrücke, einer der höchsten Brücken Europas, über die bereits im Dezember die Züge der S-Bahn rollen werden. Damit wurde nach bald 25 Jahren ein weiterer Meilenstein beim Bau der Koralmbahn gesetzt. Im Koralmtunnel wird allerdings noch bis ins Jahr 2025 auf Hochtouren an der Fertigstellung gearbeitet.