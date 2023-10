Austria stößt Unterschied zu Red Bull sauer auf

Der Westliga-Leader sucht nun um Minderung an. „Für einen Regionalligisten ist das schon sehr viel Geld“, weiß der Klubboss. Auch von den Fans selbst soll es finanzielle Unterstützung geben, das kündigten sie bereits im Vorfeld an. „Wir haben da ein Abkommen, für so etwas kommen unsere Fans dann normalerweise selbst auf. So viel bekommen sie aber natürlich auch nicht zusammen. Ich hoffe, dass sie ein Drittel übernehmen können“, ist Salzmann froh über die Mithilfe.