Gemeinderat in Karrösten löst sich vorzeitig auf

„Da eine Zusammenarbeit mit Petra Singer auch in einer Funktion als Gemeinderätin für uns nicht mehr vorstellbar ist, wird sich der Gemeinderat in einer Sitzung am 16. Oktober 2023 um 20.00 Uhr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auflösen“, hieß es in einer Postwurfsendung an alle Karröster Haushalte. Genau das Prognostizierte geschah am Montag, die Auflösung war einstimmig.