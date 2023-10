Tiroler „David“ kämpft gegen „Goliath“ Tiwag

„Öko-Mascherl“ erklärt

Ein Tiwag-Energiehändler erklärte, dass eine direkte Lieferung des Wasserkraft-Stroms an Kunden rein physikalisch unmöglich sei. „Übers Jahr hinweg“ sei dies mengenmäßig aber gegeben. Das „Öko-Mascherl“ in der Werbung sei so zu verstehen, dass man damit auf die „regionale Wertschöpfung“ hinweise. Insgesamt erzeuge die Tiwag rund 3 Terrawatt pro Jahr, kaufe und verkaufe aber 15 Terrawatt – ein Strommarkt-Labyrinth mit dem Ziel des höchstmöglichen Gewinns. Ob das auch ein Gewinn für die Tiroler Kunden ist? Das Urteil ergeht schriftlich.