Tiwag senkt Strompreise, AK-Boss: „Druck wirkt!“

Der landeseigene Tiroler Energieversorger Tiwag hat am Mittwoch eine Strompreisreduktion mit 1. Jänner 2024 angekündigt. Der Energiepreis im „Neuprodukt“ für Haushalte und Betriebe werde um 3,6 Cent/kWh gesenkt, hieß es in einer Aussendung. Für Tirols AK-Boss Erwin Zangerl, der die Preispolitik der Tiwag zuletzt immer scharf kritisierte, sei dies ein Schritt in die richtige Richtung. Es gebe aber noch Spielraum.