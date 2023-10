Landesregierung schnürt ein neues Wohnpaket

Die Herausforderungen sind nicht kleiner geworden - Inflation, hohe Zinsen sowie ständig steigende Wohn- und Baukosten erschweren das Leben von Mietern und Häuslbauern. Nicht neu sind die Lösungsvorschläge der Landesregierung, deren Mitglieder unter anderem auf ein weiteres Sonderwohnbauprogramm setzen. „Wohnen 500“ war gestern, „Wohnen 550“ ist heute - und so soll in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Wohnbauträger Vogewosi in den kommenden drei Jahren 300 Wohnungen in Holzmodul-Bauweise entstehen, die für 550 Euro Monatsmiete zu haben sind.