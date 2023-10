Doch noch Schuldspruch für „Taxischläger“

Zu früh gefreut hatte sich offensichtlich der angeklagte Oberländer, nachdem das gegen ihn wegen Körperverletzung eingeleitete Verfahren vom BG Feldkirch eingestellt worden war. Grund: Es stand Aussage gegen Aussage. Die Bezirksrichterin hatte im Prozess am 14. März den Bauarbeiter vom Vorwurf freigesprochen, Anfang Dezember eine Taxifahrerin in Fraxern geschlagen und als „dumme Hure“ beschimpft zu haben. Der Arbeitgeber des Opfers ließ das aber nicht auf sich sitzen und erteilte Anwältin Claudia Lecher-Tedeschi umgehend das Mandat für einen Fortsetzungsantrag - und so landete die Causa am Montag beim Berufssenat des Landesgerichts.