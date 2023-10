Oberwart Gunners gewinnen auch 3. Saisonspiel!

3x3-Nationalteam verliert in Shanghai

Österreichs 3x3-Basketballer scheiterten indes beim World-Tour-Turnier in Shanghai bereits in der ersten K.-o.-Runde. Matthias Linortner, Nico Kaltenbrunner, Enis Murati und Quincy Diggs verloren am Sonntag im Viertelfinale mit 20:21 gegen ein Team aus Madagaskar. Weiter geht es für die rot-weiß-rote Mannschaft kommende Woche mit einem weiteren China-Turnier in Chengdu.