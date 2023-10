Concerto Stella Matutina ganz nah am Wasser

Man stelle sich eine laue Sommernacht in London vor. Auf der Themse ein Konvoi prachtvoller Schiffe, in einem davon König George I und sein Gefolge, in einem anderen ein Orchester auf fünfzig Musikern, die Musik von Händel spielten, darunter seine „Wassermusik“. Der König ist so begeistert, dass er das Werk noch zweimal spielen ließ, bevor er um drei Uhr früh in seine Residenz zurückkehrt.