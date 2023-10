Beliebte Schmankerlmeile zieht die Massen an

Köstlichkeiten aus der Region ziehen die Massen an. So auch am Samstag am ersten Haiminger Markttag, der die außergewöhnliche Wetterperiode ausläutete. Außergewöhnlich ist auch die Strahlkraft bis weit über die Grenzen. Man flanierte, quatschte, kostete und kaufte - ein Volksfest ohne Aggressionen!