Mädchen nach Mutprobe mit scharfem Chip in Klinik

Wegen einer Internet-Challenge mit einem scharfen Chip sind zwei Mädchen aus Garmisch-Partenkirchen in eine Klinik gekommen. Sie nahmen an der via soziale Medien kursierenden „Hot Chip Challenge“ teil, bei der die Teilnehmer jeweils einen Tortilla-Chip essen. Dieser soll laut Herstellerangaben der schärfste Chip der Welt sein.