Capitals unterliegen ICE-Tabellenführer Pustertal

Die stark ersatzgeschwächten Vienna Capitals haben am Freitag in der ICE-Liga gegen Tabellenführer Pustertal verloren. Die Wiener unterlagen den Südtirolern am Freitag im ersten Heimspiel nach der Eispanne in Kagran 1:3. Titelverteidiger Salzburg bezwang Linz auswärts 4:3 nach Penaltyschießen und beendete damit die Siegesserie der Black Wings.