Majestätischer alter Baum muss Parkplätzen weichen

Nix ist es mehr mit Schatten, rauschenden Blättern und dem beruhigenden Anblick des majestätischen „Nachbarn“. Am Freitag war es so weit, die Baumfäller rückten mit Hubsteiger an. Anrainer hatten noch versucht, in letzter Minute den rund 37 Meter hohen Baum, der auf Privatgrund steht, zu erhalten. Leider ohne Erfolg. „Jetzt werden hier Garagenplätze gebaut, die kein Mensch braucht“, schildert einer von ihnen. Öffentliche Verkehrsmittel wie Straßenbahn und U-Bahn gebe es vor Tür. In der Umgebung stünden zudem Dutzende Garagenplätze leer, berichtet ein anderer.